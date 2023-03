11 Polizisten bei der Spurensicherung am Wilhelm-Geiger-Platz. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Am Dienstag kommt es zu einem Brand in Feuerbach, bei dem zwei Menschen sterben. Ein 45 Jahre alter Verdächtiger wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der ihn in U-Haft schickt.









Der 45-Jahre alte Mann, der im Zusammenhang mit dem Brand einer Dachgeschosswohnung am Wilhelm-Geiger-Platz und dem Tod zweier Menschen am Dienstag festgenommen wurde, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Dies meldet die Polizei.

Bei dem Brand war der mit zwei Messern bewaffnete 45-Jährige vor dem betroffenen Gebäude festgenommen worden. Im Rahmen der Festnahme war ein Schuss aus einer Polizeipistole gefallen, durch den der Verdächtige allerdings nicht verletzt wurde. Daraufhin retteten die Feuerwehrleute die 53 Jahre alte Frau und den 32-jährigen Mann aus der Brandwohnung. Die beiden Schwerverletzten starben kurze Zeit später in einer Klinik. Ob sie durch Stichverletzungen oder das Feuer gestorben sind, war zunächst offen.

Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat übernommen. Die Obduktion der beiden Leichen steht noch aus.

Der Verdächtige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den 45-Jährigen in ein Gefängnis schickte.