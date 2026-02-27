Nach Brand in Murr: „Glitschig wie Fische“ – Feuerwehr holt 3000 Döner-Spieße aus Kühlraum

Der Großeinsatz der Feuerwehr bei einem der größten Döner-Hersteller Deutschlands in Murr (Kreis Ludwigsburg) läuft immer noch. Probleme bereiten gelagerte Spieße.
Das Feuer im Kühlraum der Firma Birtat in Murr ist gelöscht – doch die Gefahr war Stunden später noch nicht ganz gebannt. „Wir befürchten, dass wir wegen Glutnestern in zwei Stunden wieder hier sein müssen“, sagte der Murrer Feuerwehrkommandant Jochen Glück gegen 10.30 Uhr. Deshalb müsse der Kühlraum vollständig geleert werden. Darin waren nach Angaben des Betriebsleiters gegenüber der Feuerwehr rund 3000 Döner-Spieße gelagert.