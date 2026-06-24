Bei dem Feuer in der Filderhalle in Leinfelden ist womöglich ein Millionenschaden entstanden. Die Polizei hat zur Ursache einen Verdacht.

Der Brand in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen ist vermutlich durch Fahrlässigkeit entstanden. „Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass das Feuer bei Arbeiten im Außenbereich entstanden ist“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Noch seien die Ermittlungen im vollen Gange. Allerdings spreche gegenwärtig offenbar viel für eine Unachtsamkeit. Genauer äußerte sich die Sprecherin nicht.

Der Brand in der Kongress- und Veranstaltungshalle im Stadtteil Leinfelden war am Dienstagmorgen ausgebrochen. Erst am Abend konnte die Feuerwehr den Abschluss der Löscharbeiten melden. Auch die Nacht blieb das Feuer aus. Regelmäßig waren Feuerwehr und Polizei Streife gefahren.

Gutachter untersuchen den Brandort

Welcher Schaden bei dem Feuer entstanden ist, bleibt noch unklar. Zunächst war von einem Millionenschaden die Rede. „Aber das kann momentan niemand sagen“, erklärte die Polizeisprecherin. Gegenwärtig sei die Halle abgesperrt. Gutachter der Versicherung und Brandsachverständige versuchten, sich einen Überblick zu verschaffen.

Bei den Löscharbeiten war vor allem das Foyer im Zentrum gestanden, das von einem Bagger zur Unterstützung der Feuerwehr auch teilweise eingerissen werden musste. Oberbürgermeister Otto Ruppaner hegte die Hoffnung, dass zumindest einige Veranstaltungsräume weitgehend unversehrt sein könnten.

Halle seit Jahresbeginn geschlossen

Die Halle in Leinfelden wird gegenwärtig saniert und ist mit Ausnahme des neueren Panoramasaals seit Jahresbeginn geschlossen. Im September sollte der Komplex wieder eröffnet werden. Der mutmaßliche Fehler bei den Sanierungsarbeiten könnte diesen Zeitplan nun durcheinander bringen. Welche Auswirkungen dies auf den Veranstaltungskalender der Stadt hat, ist offen.