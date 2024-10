Nach Brand in Herrenberg-Gültstein: 178 Menschen stehen nachts freiwillig auf und bekämpfen die Flammen

Nach Brand in Herrenberg-Gültstein

17 Eine Drehleiter reichte nicht aus, um den Brand in Gültstein zu löschen. Böblingen und Aidlingen schickten zwei weitere zur Unterstützung. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Vor einer Woche brennt es nachts in Gültstein, 178 ehrenamtliche Feuerwehrleute rücken an. Wie gelingt es, eine so große Zahl zu aktivieren?











Link kopiert



Ein Feuer mitten im Herrenberger Teilort Gültstein hat vor einer Woche enormen Schaden angerichtet. Zwei Scheunen und Teile eines Wohnhauses in der Hirsauer Straße brannten nachts aus noch unbekannter Ursache. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als eine Million Euro. Dass nicht noch mehr passiert ist, ist vor allem den 180 Feuerwehrleuten zu verdanken, die dort im Einsatz waren. Unter ihnen waren lediglich zwei Hauptamtliche. 178 Menschen sind also – letztendlich freiwillig – mitten in der Nacht aufgestanden, um zu helfen.