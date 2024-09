1 Nach dem Brand in der Postfiliale ist alles zerstört. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Nach dem Feuer in einem Geschäftshaus in Gerlingen sitzt der Besitzer nicht mehr in Untersuchungshaft.











Anfang August war bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Schulstraße in Gerlingen ein Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro entstanden. In der Folge war ein Haftbefehl gegen den Besitzer vollstreckt worden, nachdem sich laut der Polizei der Tatverdacht wegen besonders schwerer Brandstiftung und Unterschlagung gegen ihn erhärtet hatte.