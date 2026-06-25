Nach Brand in Filderhalle: Gibt es bald schon wieder Veranstaltungen im Panoramasaal?

Am Tag zwei nach dem verheerenden Brand in der Filderhalle haben die Geschäftsführer und verschiedene Fachleute den Schaden in Augenschein genommen.
Viele Menschen in Leinfelden-Echterdingen sind noch immer geschockt von den Ereignissen, die sich am Dienstagmittag in Leinfelden abgespielt haben. Am Tag zwei nach dem verheerenden Brand in der Filderhalle haben nun Vertreter aus dem städtischen Hochbauamt, Brandermittler der Polizei, die beiden Geschäftsführer der Filderhalle, sowie Versicherungsleute den Schaden in Augenschein genommen, den das Feuer angerichtet hat. Auch Statiker waren bei der Begehung am Donnerstagmorgen dabei. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Veranstaltungsbetrieb im Panoramasaal bald wieder aufnehmen können“, sagt Kevin Goldberg, einer der beiden Geschäftsführer, kurz danach unserer Zeitung.