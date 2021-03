Kriminalpolizei ermittelt wegen Feuer in Gaststätte

Nach Brand in Feuerbach

5 Neun Personen wurden bei dem Feuer leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de /Nils Reeh

Die Kriminalpolizei geht ersten Hinweisen nach der Ursache für einen Brand in einer Gaststätte in Stuttgart-Feuerbach nach. Möglicherweise brach das Feuer im Bereich eines Grills aus.

Stuttgart - Nach dem Brand einer Gaststätte mit neun Verletzten ermittelt die Stuttgarter Kriminalpolizei in alle Richtungen. Zunächst war auch die Höhe des Schadens unklar, wie eine Behördensprecherin am Donnerstag sagte. Der Brand im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach war den Angaben zufolge am Mittwoch womöglich im Bereich eines Grills ausgebrochen.

Einer der Verletzten wurde mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet, der Rest konnte sich selbst aus dem Haus retten. Acht Menschen hätten eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, einer habe eine Brandverletzung davongetragen, hieß es von der Polizei. Ins Krankenhaus musste niemand.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.