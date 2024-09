Nach Brand in Bietigheim: 50-Jähriger soll Wohnung angezündet haben – War es ein Mordversuch?

1 Die Brandschäden am Haus in der Gartenstraße sind noch deutlich sichtbar. Ein 50-Jähriger soll den Brand gelegt und über ein angrenzendes Dach geflüchtet sein. Foto: Werner Kuhnle

Ein 50-Jähriger ist wegen versuchten Mordes in Haft. Er soll am Montag in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) in der eigenen Wohnung Feuer gelegt haben. Anschließend soll er auf abenteuerliche Weise geflüchtet sein.











Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bietigheimer Gartenstraße hat die Polizei einen 50-jährigen Bewohner des Hauses festgenommen. Er steht im Verdacht, den Brand in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss absichtlich gelegt zu haben. Anschließend sollen er und zwei Familienangehörige über ein angrenzendes Dach vor den Flammen geflüchtet sein.