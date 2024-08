Die Eselsmühle im Siebenmühlental ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen in und um Leinfelden-Echterdingen. Als im Sommer vergangenen Jahres ein Brand in der dortigen Mühlenstube ausbrach, war die Bestürzung groß. Schnell verkündeten die Besitzer, das Gebäude wieder aufbauen zu wollen.

Warten auf den Startschuss

„Wir warten momentan noch auf die Freigabe durch das Landratsamt und dann wollen wir mit dem Bau beginnen“, sagt Rory Fisher, der für die Gastronomie in der Eselsmühle verantwortlich ist. Es sei schwierig, einzuschätzen, wann die Baumaßnahmen beginnen könnten. „Das hängt auch davon ab, ob unsere Pläne genehmigt werden“, so der Gastronomieleiter.

Die Besitzer der Eselsmühle haben sich dafür entschieden, das abgebrannte Gebäude komplett neu aufzubauen. Dabei wollen sie aber einige Änderungen vornehmen. „Das Gebäude war aus den 1950er Jahren mit entsprechendem Interieur“, sagt Rory Fisher. Geplant sei nun eine etwas modernere Version im gleichen Stil, aber beispielsweise mit angepasster Deckenhöhe.

Gastronomie soll wieder in die Mühlenstube ziehen

Nach der Fertigstellung soll in die Mühlenstube wieder das Restaurant der Eselsmühle einziehen. Dieses war dort auch schon vor dem Brand untergebracht und zog danach notgedrungen in die umgebaute Scheune. Bei schönem Wetter können die Gäste außerdem weiterhin draußen sitzen. Auch der Kaufladen, in dem Backwaren und Lebensmittel in Bio-Qualität angeboten werden, soll nach der Fertigstellung wieder in die Mühlenstube zurückkehren. Bei dem Brand im Juli vergangenen Jahres waren keine Menschen oder Tiere zu Schaden gekommen. Am frühen Morgen war eines der Gebäude auf dem Hof in Flammen aufgegangen. Grund dafür war ein Kurzschluss gewesen. Innerhalb kurzer Zeit hatte das ganze Gebäude lichterloh gebrannt. 110 Einsatzkräfte und 22 Fahrzeuge waren seinerzeit zum Löscheinsatz ausgerückt.

Für Natalie Barthels und ihren Mann Meinrad Bauer, denen die Eselsmühle gehört, war der Schock groß. Doch die enorme Spendenbereitschaft treuer Kunden und Gäste ermutigte sie. Auch für die vierköpfige Familie, die die Wohnung oberhalb der Mühlenstube bewohnt hatte, wurde rasch eine alternative Unterbringung gefunden.

Die Eselsmühle ist eine von sieben Mühlen im Siebenmühlental. Neben dem Bio-Restaurant mit Gartenwirtschaft und dem Kaufladen gibt es eine Bäckerei, in der in acht Holzöfen gebacken wird. Außerdem kann der ausgebaute Stall für Veranstaltungen wie Geburtstage oder Hochzeiten gemietet werden. Die sich auf dem Hof befindlichen Tiere, unter anderem Esel und Hühner, dürfen von Gästen gestreichelt, aber nicht gefüttert werden.