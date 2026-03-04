Nach Brand im Engelbergtunnel: Mega-Staus in Leonberg und Umgebung – diese Umleitungen sind eingerichtet

Wegen eines Brands im Engelbergtunnel bei Leonberg am Dienstagnachmittag bleibt die A81 noch Wochen gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet – einige bahnen sich aber auch andere Wege.
Nach dem verheerenden Lkw-Brand im Engelbergtunnel vom Dienstagnachmittag hat die Stadt Leonberg bereits in der Nacht damit begonnen, Umleitungen auszuschildern. Dabei wurden laut Verwaltungs-Pressesprecherin Leila Fendrich innerorts Schilder angebracht. Wo genau die weiteren Umleitungen entlangführen werden, sollte sich im Laufe des Mittwochs klären.