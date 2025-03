Nicht selbstgemacht Enthüllt: Herzogin Meghans Marmelade stammt aus der Fabrik

Nach ihrer Netflix-Show könnte man meinen, Herzogin Meghan stellt ihre "As Ever"-Produkte selbst in ihrer Montecito-Villa her. Doch ein Instagram-Post ihres Lifestyle-Unternehmens zeigt nun: Der Himbeeraufstrich kommt, wie viele andere Marmeladen auch, vom Fließband.