Nach Boris Palmers Umfrage Auch diese Promis sollten ihren Social Media Auftritt überdenken

Von aim 14. Januar 2019 - 18:18 Uhr

Boris Palmer fragte das Netz, ob er seine Konten in den Sozialen Medien löschen soll. Wir finden, dass er nicht der einzige Promi ist, der über seinen Auftritt auf Facebook und Co. nachdenken sollte.





Stuttgart - Die Sozialen Medien dienen in erster Linie der Selbstinszenierung. Ob Bild oder Text – wer Beiträge ins Netz stellt, muss damit rechnen, dass er vom Betrachter beurteilt wird. Spannend wird der Sachverhalt bei Personen des öffentlichen Lebens. Für Tausende von Followern sind sie entweder Meinungsführer oder Entertainer – doch diese Gratwanderung scheint nicht leicht zu sein.

Boris Palmer, Tübingens Oberbürgermeister, hat beispielsweise zu allem etwas zu sagen. Er postet und teilt täglich und es scheint, als hätte der bürgernahe Politiker vergessen, dass weniger manchmal eben doch mehr ist. Nachdem Parteikollege Robert Habeck (Grüne) Opfer eines Hackerangriffs wurde und infolgedessen jegliche Social-Media-Konten löschte, überlegt nun auch Palmer ob er sein Facebook-Konto löschen soll. Um darüber zu entscheiden, startete er eine Umfrage auf – natürlich – Facebook.

„Soll ich auch gehen wie Habeck?“ fragt er seine Follower. Am Anfang waren seine Fans entschieden dagegen, inzwischen ist das Ergebnis nicht mehr so eindeutig. 43 Prozent der mehr als 3000 Abstimmenden sind für Palmers Austritt aus Facebook. 57% wollen weiterhin über Facebook erfahren, ob Palmers Zug Verspätung hat oder in seiner Stadt mal wieder jemand falsch geparkt hat. Dann postet er nämlich gerne ein unverpixeltes Foto vom Auto des Verkehrssünders.

Doch Palmer ist nicht der einzige, der durch sein Auftreten auf Facebook, Instagram und Co. eher unsympathisch wirkt oder einfach nur nervt. Auch Donald Trump, Heidi Klum und Veronica Ferres würden wir auf Social Media irgendwie nicht vermissen.