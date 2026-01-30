Nach Boris Palmers Forderung: Ausweisung bei Angriff auf Polizisten? – „Rechtlich hochproblematisch“

Nach einem Angriff auf Polizisten in Tübingen hatte OB Palmer höhere Strafen gefordert. Die Polizeigewerkschaft ist skeptisch, Justizministerin Gentges verweist auf einen Gesetzentwurf.
Boris Palmers empörte Reaktion über den brutalen Angriff eines Ukrainers auf Polizisten vor zwei Wochen in Tübingen können sie bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gut verstehen: „Wer Einsatzkräfte angreift, greift den Rechtsstaat an. Insofern ist die Empörung von Oberbürgermeister Palmer über die Tat nachvollziehbar“, sagt Thomas Mohr, der GdP-Sprecher für Baden-Württemberg. Dennoch halte man es „für rechtlich und verfassungsrechtlich problematisch, eine automatische Ausweisung als zwingende Folge eines Angriffs auf Polizeibeamte zu fordern“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung.