Nach Boris Palmers Aufforderung: Mehrere Eigentümer ziehen Grundsteuer-Widerspruch zurück

Hunderte Widersprüche gegen die Grundsteuer-Erhöhung hatte Tübingens OB Palmer als „unbegründet“ bezeichnet und die Zurücknahme gefordert. Jetzt folgen mehrere Eigentümer der Forderung.
Boris Palmer hat sich vergangene Woche mit deutlichen Worten an jene Tübinger Grundstückseigentümer gewandt, die Widerspruch gegen ihren Grundsteuerbescheid eingelegt hatten. „Wir beklagen uns zu Recht über Bürokratie. Wir Bürger müssen dann aber auch aufhören, die Verwaltung sinnlos zu beschäftigen“, sagte der parteilose Oberbürgermeister verärgert über hunderte, seiner Ansicht nach „unbegründete“ Widersprüche gegen die Grundsteuer-Erhöhung. Und forderte die „rasche“ Zurücknahme. Ansonsten werde für die Ablehnung eine Gebühr in Höhe von 120 Euro fällig.