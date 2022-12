1 Ein Australier überlebte fast 24 Stunden in Hai-verseuchten Gewässern. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Norbert Probst

Nach dem Kentern seines Bootes hat ein Australier fast 24 Stunden in Gewässern überlebt, die für ihre zahlreichen Haie und Krokodile berüchtigt sind. Der Mann wurde nach Angaben der Rettungskräfte am Mittwoch in der Torres Strait rund zwei Kilometer von seinem gekenterten Boot entfernt entdeckt und gerettet. Der Mann hielt sich demnach an einem Stück Treibholz über Wasser.

Suche per Flugzeug blieb erfolglos

Laut der Maritime Safety Authority war er am Dienstag von der vor der Nordspitze Australiens gelegenen Insel Getullai aus losgefahren, aber nicht wie vorgesehen an seinem Ziel angekommen. Eine Suche per Flugzeug blieb am Dienstagabend zunächst erfolglos, erst am späten Mittwochmorgen wurde der Mann schließlich gefunden.