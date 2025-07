Bluttat in Stuttgart-Ost: Tödlicher Schuss auf 18-Jährigen wirft Fragen auf

1 Ein 18-Jähriger starb bei dem Polizei-Einsatz im Stuttgart Osten. Foto: privat

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage hat die Polizei bei einem Einsatz einen tödlichen Schuss abgegeben – diesmal in Stuttgart-Ost. Doch musste ein 18-Jähriger wirklich sterben?











Ein 18-Jähriger fügt im Streit in einer Kneipe einem Widersacher einen Schnitt am Hals zu – und stirbt kurze Zeit später bei einer Fahndung durch eine Polizeikugel. Der tödliche Vorfall am frühen Dienstagmorgen im Stuttgarter Osten sorgt nicht nur in der Bevölkerung für Aufregung. Denn nun ermittelt das Landeskriminalamt die offenbar heiklen Umstände des Polizeieinsatzes. Unserer Zeitung liegt ein Video vor, das Zweifel daran aufkommen lassen könnte, der Beamte habe in einer Notwehr- oder Nothilfesituation gehandelt. Der Zeuge will vorerst keine Veröffentlichung seines Videos, sondern damit erst einmal „den Ermittlungen helfen“.