Nach Bluttat in Göppinger Bar: Mutmaßlicher Mörder festgenommen – Verdächtiger ist 17 Jahre alt

1 Spurensicherung am Tatort in Göppingen. Foto: dpa/Marius Bulling

In einer Bar in Göppingen ist im vergangenen Oktober ein Mann mit einer Maschinenpistole erschossen worden, zwei Gäste wurden im Kugelhagel schwer verletzt. Jetzt hat die Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen vermeldet.











Mit einem Phantombild hat die Polizei deutschlandweit nach dem Mann gesucht, der im vergangenen Oktober in einer Bar in der Göppinger Gartenstraße mit einer Maschinenpistole auf drei Personen geschossen hat. Ein 29-Jähriger wurde durch die Schüsse tödlich verletzt, zwei weiteren Gäste konnten mit Notoperationen gerettet werden. Die bundesweite Fahndung war offenbar erfolgreich: Letztlich ging der Tatverdächtige den Ermittlern aber im Großraum Stuttgart ins Netz. Spezialkräfte konnten ihn am Mittwoch im Landkreis Ludwigsburg festnehmen.