Nach Bluttat in Eislingen womöglich auch Schuss in Donzdorf

1 Der Tatort in Eislingen – mit den Spuren Nummer 1 und 2. Foto: dpa/Kohls

Ein beunruhigender Trend: Die Schüsse auf eine 21-Jährige in Eislingen im Kreis Göppingen sind nicht die einzigen in den vergangenen Monaten in der Region. Und es gibt möglicherweise einen weiteren Vorfall in Donzdorf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Schüsse auf eine junge Frau auf offener Straße sorgen nicht nur in Eislingen (Kreis Göppingen) für Aufregung. Die Zwischenfälle mit scharfen Schusswaffen in der Region häufen sich – als Folge von Auseinandersetzungen unter rivalisierenden Gruppen oder Beziehungstaten. In welche Kategorie der Anschlag auf eine 21-Jährige zählt, das soll nun eine Sonderkommission ermitteln.