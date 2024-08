Nach Bluttat in der Stuttgarter Königstraße: Was hinter der Messerattacke in der Stadt steckt

Was hinter der Messerattacke in der Stadt steckt

1 Königstraße am 30. Juli: Polizeibeamte sichern den Tatort einer Messerstecherei ab. Foto: red/René Wolff

Die Hintergründe der Messerattacke in der Königstraße am Dienstag werden langsam klarer: Nach Informationen unserer Zeitung spielt ein Prozess um eine andere Messerstecherei im November 2023 eine große Rolle.











Der blutige Streit am Dienstagabend in der Königstraße ist offenbar keine zufällige Begegnung gewesen. Der 17-jährige Tatverdächtige, der an jenem Tag mit zwei Begleitern drei Männer im Alter von 47, 37 und 24 Jahren teils lebensgefährlich verletzt haben soll, ist nach Informationen unserer Zeitung ein Familienangehöriger eines Beschuldigten, der sich derzeit vor dem Stuttgarter Landgericht wegen einer Messerstecherei vor gut acht Monaten auf dem Mailänder Platz verantworten muss. Und kurz vor der Bluttat in der Königstraße war hierzu noch einen langer Prozesstag vor der 3. Strafkammer absolviert worden.