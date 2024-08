Nach Bluttat am Sachsenheimer Bahnhof: 50-Jährige überlebt die Messerattacke ihres Mannes

1 Die Feuerwehr reinigte den Tatort am Bahnhof in Sachsenheim. Foto: Archiv (Andreas Essig)

Ein Ehemann aus der Ukraine hat seine Frau vor dem Bahnhof in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) niedergestochen. Jetzt steht fest: Das Opfer wird die Bluttat überleben.











Die Tat hat sich vor wenigen Wochen ereignet und starke Betroffenheit in der ganzen Region ausgelöst. Ein Ukrainer sticht seine Frau am helllichten Tag vor dem Sachsenheimer Bahnhof nieder. Das Motive ist bis jetzt unklar. Was aber feststeht: Die 50-jährige Ehefrau schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das gibt die Staatsanwaltschaft Heilbronn bekannt, die Kripo ermittle immer noch.