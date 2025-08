"Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum (52) wurde 2024 mit dem "Blauen Panther - TV & Streaming Award" ausgezeichnet. Nun könnten auch die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35) in diesem Jahr einen Preis abräumen.

Reality-Promis kämpfen um Blauen Panther

Die Jury hat laut einer Pressemitteilung bereits 13 Preisträgerinnen und Preisträger für den Blauen Panther, den einstmaligen Bayerischen Fernsehpreis, ausgewählt. Diese sollen allerdings noch geheim bleiben. Bei der Auszeichnung für Klums Ehemann Tom und dessen Bruder Bill hat die Jury jedoch nur bedingt Einfluss: Die Kaulitz-Zwillinge sind in der Kategorie "Beliebteste Reality-Serie" nominiert - für die erste Staffel ihres Netflix-Formats "Kaulitz & Kaulitz". Hier entscheidet das Publikum.

Die Konkurrenz bei dem Publikumspreis ist stark. Die Kaulitz-Brüder treten gegen zwei weitere Promi-Formate an - die dritte Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" mit Rapper Bushido (46) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) sowie gegen die vierte Staffel von "Diese Ochsenknechts". Auf der Internetseite des Blauen Panthers kann das Publikum ab sofort - und noch bis zum 31. August - abstimmen.

In der Begründung der Jury für die Nominierung heißt es unter anderem, die Kaulitz-Serie sei "mehr als nur Reality-TV - es ist ein popkulturelles Phänomen, das mit Witz, Charme und Tiefgang überzeugt". Das Bushido-Format lasse hingegen "die Grenzen zwischen Promi-Doku und sozialer Reportage verschwimmen". Die Ochsenknechts zeigten, dass auch in der Popkultur "Familie unbequem, unsortiert und menschlich sein" dürfe.

Heidi Klum setzte "ein Zeichen"

Im letzten Oktober war Klum im Bereich Entertainment als Gastgeberin und Moderatorin für die 19. Staffel von "Germany's next Topmodel" ausgezeichnet worden. Sie setze "mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV", hieß es damals in der Begründung unter anderem.

Der Blaue Panther wird in diesem Jahr am 22. Oktober in München verliehen. Zuvor entscheidet das Publikum über einen weiteren Preis: In der Kategorie Social Media kann vom 8. bis 22. Oktober abgestimmt werden - nähere Informationen dazu stehen noch aus.

Bereits im Juni hat Markus Söder (58) das scheidende Münchner "Tatort"-Duo Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (66) am Set ihres letzten Falls mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten überrascht. "Als 'Batic' und 'Leitmayr' gehören sie für Millionen Krimi-Fans fest zum Sonntagabend", so Söder.