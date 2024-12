Nach Blake Livelys Klage: Diese Kolleginnen stehen hinter ihr

Blake Lively (37) hat am Freitag (20. Dezember) in Kalifornien eine Klage eingereicht, in der sie "Nur noch ein einziges Mal"-Co-Star Justin Baldoni (40), seine Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere an den Dreharbeiten von "Nur noch ein einziges Mal" (engl. Originaltitel "It Ends with Us") Beteiligte der sexuellen Belästigung und einer "koordinierten Aktion zur Zerstörung ihres Rufs" beschuldigt. Baldonis Anwälte betonten daraufhin, dass die Anschuldigungen "kategorisch falsch" seien. Bei Instagram erhielt Lively jetzt öffentliche Unterstützung von ihren Co-Stars der Komödie "Eine für 4" (im Original: "The Sisterhood of the Traveling Pants") aus dem Jahr 2005.

Kolleginnen stehen ihr "solidarisch" zur Seite

In einem gemeinsamen Statement schrieben Alexis Bledel (43), Amber Tamblyn (41) und America Ferrera (40): "Als Blakes Freundinnen und Schwestern seit über 20 Jahren stehen wir solidarisch an ihrer Seite, während sie sich gegen die Kampagne zur Zerstörung ihres Rufs wehrt, über die berichtet wird." Weiter fügten sie an: "Während der Dreharbeiten zu 'It Ends with Us' sahen wir, wie sie den Mut aufbrachte, einen sicheren Arbeitsplatz für sich und ihre Kollegen am Set zu fordern, und wir sind entsetzt über die Beweise für eine vorsätzliche und rachsüchtige Kampagne, die darauf folgte, um ihre Stimme zu diskreditieren."

Lesen Sie auch

In den Gerichtsdokumenten, die dem US-Klatschportal "TMZ" vorliegen, gibt die Schauspielerin an, Baldonis angebliches Fehlverhalten habe ihr "schweres emotionales Leid" bereitet. Demnach habe es ein Treffen gegeben, um Livelys Behauptungen und ihre Forderungen für die gemeinsame Arbeit an dem Film zu besprechen.

Laut "TMZ" heißt es in den Dokumenten, dass Sony Pictures, die Firma, die den Film vertrieben hat, Livelys dort gestellte Forderungen für das Set genehmigt hätte. Allerdings behauptet Lively in der Klage, dass Baldoni dann an einer Kampagne der "sozialen Manipulation" teilgenommen habe, um ihren Ruf zu "zerstören".

In einem Statement erklärte die Schauspielerin: "Ich hoffe, dass meine Klage dazu beiträgt, den Vorhang über diese finsteren Vergeltungstaktiken zu lüften, mit denen Menschen geschädigt werden, die über Fehlverhalten sprechen, und andere zu schützen, die möglicherweise zur Zielscheibe werden."

Bledel, Tamblyn und Ferrera erklärten in ihrer Botschaft des Weiteren: "Wir sind erschüttert von der Tatsache, dass eine Frau, selbst wenn sie so stark, so gefeiert und so voller Ressourcen ist wie unsere Freundin Blake, mit heftigen Vergeltungsmaßnahmen konfrontiert werden kann, wenn sie es wagt, nach einem sicheren Arbeitsumfeld zu fragen. Wir sind inspiriert von dem Mut unserer Schwester, für sich und andere einzustehen."

Buchautorin Colleen Hoover (45), auf deren Romanvorlage der Film "Nur noch ein einziges Mal" basiert, zeigte ebenfalls ihre Unterstützung für Lively via Social Media. In einer Instagram-Story schrieb sie am Wochenende: "@Blake Lively, du warst nichts anderes als ehrlich, nett, unterstützend und geduldig seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Danke, dass du genau der Mensch bist, der du bist. Ändere dich nie. Verblühe nie."

Auch das Posting von Livelys Co-Stars teilte sie auf der Plattform und schrieb dazu unter anderem: "Dieses Statement dieser Frauen und Blakes Fähigkeit, sich nicht zu setzen und sich 'begraben zu lassen', ist schlichtweg inspirierend. Zu sehen, wie diese drei Frauen für ihre Freundin einstehen, obwohl sie genau wissen, dass es Leute geben wird, die sie in der Luft zerreißen werden, ist inspirierend." Sie selbst habe auch keine Angst mehr, etwas zu posten, weil es ihren Ruf schaden könnte. "Ich kümmere mich nicht um mein zukünftiges Erbe. Das habe ich nie getan. Ich kümmere mich um die Menschen, die derzeit in meinem Leben sind, die ich liebe und kenne und denen ich vertraue."