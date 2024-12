Nach Besuch im Kinderkrankenhaus: Taylor Swift erfüllt Weihnachtswunsch von kranker Patientin

1 Taylor Swift auf dem roten Teppich. Foto: imago/ABACAPRESS / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Taylor Swift hat am Vorabend ihres Geburtstags ein Kinderkrankenhaus besucht. Am nächsten Tag wartete noch eine besondere Überraschung auf eines der Mädchen. "Falls der Weihnachtsmann es nicht schafft", wie die Sängerin schrieb.











Taylor Swift (35) erfüllt ihre Rolle als Vorweihnachtsengel weiterhin fleißig: Am Donnerstag, dem Vorabend ihres 35. Geburtstages, hat die Sängerin ein Kinderkrankenhaus in Kansas City besucht. Eine zusätzliche Überraschung wartete am nächsten Morgen auf eine der kleinen Patientinnen.