1 Auch in Stuttgart ist das Affenpocken-Virus nachgewiesen worden. Foto: /Christian Ohde

Das Affenpocken-Virus ist nun auch in Stuttgart angekommen. Die Stadt hat am Montag von drei Infektionsfällen berichtet. Damit sind es im Land insgesamt zwölf.















Am Montag sind in der Landeshauptstadt erstmals Fälle einer Infektion mit dem Affenpocken-Virus bekannt geworden. Betroffen seien drei Männer im Alter von 34, 42 und 44 Jahren, die sich zuvor im europäischen Ausland aufgehalten hätten, sagte Stadtsprecher Sven Matis. Die Infizierten befänden sich in häuslicher Isolation, die Symptome seien nicht so gravierend, dass eine Klinikbehandlung notwendig sei.

In der Regel milde Verläufe

Affenpocken sind bei Menschen selten. Übertragen wird das Virus durch engen Körperkontakt. Anders als Menschenpocken verlaufen Affenpocken laut dem Robert-Koch-Institut in der Regel deutlich milder.

Mit den drei Stuttgarter Fällen summiere sich die Zahl der bekannten Affenpocken-Infektionen im Land damit auf zwölf, erklärte die Sprecherin des Landessozialministeriums, Claudia Krüger. Zwei Betroffene wurden im Landkreis Ludwigsburg registriert, jeweils zwei weitere im Ortenaukreis und in Freiburg, dazu je ein Fall in Ulm, in Karlsruhe und im Landkreis Ravensburg.