Nach Bestätigung der Trennung: Ana Ivanović löscht private Instagram-Fotos mit Bastian Schweinsteiger

Nur wenige Social-Media-Erinnerungen bleiben: Ex-Tennisstar Ana Ivanović (37) hat nach der bestätigten Trennung von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40) offenbar bei Instagram aufgeräumt. Die 37-Jährige hat die privaten Pärchenaufnahmen von ihrem Account entfernt. Übrig bleiben Werbeclips, die die beiden gemeinsam für eine Modemarke gemacht haben.

Die serbische Sportlerin ließ zu ihrem Ehe-Aus am vergangenen Dienstag durch ihren Anwalt ein Statement veröffentlichen, das unter anderem der "Bild"-Zeitung vorliegt. "Unüberbrückbare Differenzen" werden demnach als Trennungsgrund angegeben. Der Anwalt machte deutlich, dass es keine weiteren Erklärungen zu den Hintergründen geben werde und bat darum, die Privatsphäre seiner Mandantin, insbesondere mit Blick auf die drei gemeinsamen Kinder des Paares, zu respektieren. Trennungsgerüchte machten bereits seit Monaten medial die Runde.

Viele Reisen und Familienzeit

Ana Ivanović rückte sich auf Instagram zuletzt zunehmend selbst in den Mittelpunkt und nimmt ihre rund 1,5 Millionen Follower regelmäßig mit auf ihre Reisen. Die 37-Jährige teilt Eindrücke von Events und Ausflügen in verschiedenste Städte - ob beim Finale des Tennisturniers in Wimbledon oder auf Mädelsreise in die Toskana. "Florenz-Foto-Dump. Ich habe die Zeit mit meinen Mädels wirklich genossen! Das war schon lange überfällig", schrieb sie zu den Bildern ihres Trips. Auch Portofino und das paradiesische Mauritius zählten zuletzt zu ihren Reisezielen. Zwischendurch gibt es Strandtage mit Kindern und Freunden - oder ein schweißtreibendes Workout. Auf ihren Fotos und in den Clips zeigt sich Ivanović fröhlich, gelöst und stilsicher - ihre Looks strahlen Selbstbewusstsein aus.

Und wie sieht es auf dem Instagram-Account von Bastian Schweinsteiger aus? Er hat ebenfalls berufliche Aufnahmen mit Ivanović weiterhin auf seiner Seite. Ansonsten zeigt er sich vor allem im Fußball-Kontext oder zuletzt bei seinem Bastian-Schweinsteiger-Cup, ein Charity-Golf-Wochenende mit Promis wie Felix Neureuther (41).

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger haben 2016 geheiratet. Die drei gemeinsamen Söhne wurden 2018, 2019 und 2023 geboren.