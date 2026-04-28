Nachdem sich die Verlobungsgerüchte um Harry Styles und Zoë Kravitz immer weiter verdichten, scheint nun ihr Ex-Verlobter Channing Tatum auf die Berichte zu reagieren. Er postete kryptische Zeilen, die Hinweise auf seinen Gefühlszustand geben könnten.

Schauspielerin Zoë Kravitz (37) und Sänger Harry Styles (32) sollen tatsächlich verlobt sein, wie diverse US-Medien erfahren haben wollen. Während sie zudem gerade in New York erneut mit einem verdächtigen Ring gesichtet wurde, fällt ihr Ex Channing Tatum (46) mit kryptischen Postings auf. Spielt er damit auf seine eigene gescheiterte Verlobung mit der 37-Jährigen und seine aktuelle Gefühlslage an?

Ausschnitt aus Gedicht von John Roedel Der "Magic Mike"-Star teilte nach den Berichten über die angebliche Verlobung am Montag ein Gedicht in seiner Instagram-Story, das laut "Page Six" dem Autor John Roedel zugeschrieben wird. Darin heißt es: "Mein Verstand und mein Herz trennten sich vor zehn Jahren darüber, wer die Schuld daran trug, wie sehr ich in Unordnung geraten bin. Schließlich konnten sie nicht mehr im selben Raum sein." Der Schauspieler untermalte die Zeilen mit dem Lied "Faith's Hymn" des Beautiful Chorus Chors. Er verlinkte außerdem Roedel und schrieb dazu: "Lies weiter..."

Später veröffentlichte er auch noch ein Meme mit einer Boxerin, die vom Kampf sichtlich mitgenommen ist. Während sie dennoch beteuert, dass sie sich großartig fühle, heißt es: "Ende eines achtjährigen Kreislaufs". Aufgeführt sind dazu verschiedene Sternzeichen - unter anderem auch Tatums Stier.

Verlobung geplatzt

Channing Tatum und Zoë Kravitz waren seit 2021 liiert, im Jahr 2023 erfolgte die Verlobung. Die Beziehung scheiterte jedoch überraschend ein Jahr später. "Sie waren sich nicht mehr einig und haben sich auseinandergelebt", verriet ein Insider damals gegenüber "People". Später berichtete "Page Six", die beiden seien trotz ihrer Trennung "in Kontakt geblieben" und es gebe "kein böses Blut" zwischen ihnen.

Zuvor war die Schauspielerin von Juni 2019 bis 2021 mit Schauspieler Karl Glusman (38) verheiratet. Auch Channing Tatum hat eine zerbrochene Ehe hinter sich. Er war von 2009 bis 2019 mit der Schauspielerin Jenna Dewan (45) verheiratet, mit der er eine zwölfjährige Tochter hat. Im Laufe der Jahre datete er weitere Promis wie Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner und Taylor Swift.