Nachdem sich die Verlobungsgerüchte um Harry Styles und Zoë Kravitz immer weiter verdichten, scheint nun ihr Ex-Verlobter Channing Tatum auf die Berichte zu reagieren. Er postete kryptische Zeilen, die Hinweise auf seinen Gefühlszustand geben könnten.
Schauspielerin Zoë Kravitz (37) und Sänger Harry Styles (32) sollen tatsächlich verlobt sein, wie diverse US-Medien erfahren haben wollen. Während sie zudem gerade in New York erneut mit einem verdächtigen Ring gesichtet wurde, fällt ihr Ex Channing Tatum (46) mit kryptischen Postings auf. Spielt er damit auf seine eigene gescheiterte Verlobung mit der 37-Jährigen und seine aktuelle Gefühlslage an?