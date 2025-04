Nach Bennifer-Aus: Ben Affleck schwärmt von Ex-Frau Jennifer Lopez

Nach zweieinhalb Jahren Ehe war es im Februar 2025 amtlich: Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) sind geschieden. Bei der Los-Angeles-Premiere seines neuen Films "The Accountant 2" bewies Affleck am vergangenen Mittwoch, dass eine Scheidung nicht das Ende einer respektvollen Beziehung bedeuten muss. Der 52-jährige Schauspieler nutzte die Gelegenheit, um in den höchsten Tönen von seiner Ex-Frau zu schwärmen, mit der er von Juli 2022 bis Februar 2025 verheiratet war.

Kinder von Jennifer Lopez auch bei Filmpremiere anwesend

"Jennifer Lopez ist spektakulär, großartig zu meinen Kindern und hat eine tolle Beziehung zu ihnen", erklärte Affleck im Gespräch mit "Entertainment Tonight". "Ich liebe ihre Kinder. Sie sind wunderbar. Sie ist eine enorm wichtige, großartige Person mit viel Integrität, die ich bewundere und der ich dankbar bin."

Besonders bemerkenswert: Zu Afflecks Filmpremiere kamen nicht nur seine eigenen drei Kinder Violet (19), Seraphina (16) und Samuel (13), die aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Garner (53) stammen, sondern auch Lopez' 17-jährige Zwillinge Max und Emme. Der Hollywoodstar zeigte sich sichtlich gerührt über diese Unterstützung. "Es ist ein großartiger Abend. Die Kinder sind hier, Jens Kinder sind hier. Ich bin sehr, sehr aufgeregt", freute sich Affleck. "Ich bin stolz auf den Film, ich liebe den Film, und ich liebe es, wenn alle Kinder dabei sind. Es ist wirklich schön, es ist aufregend." Die Beziehungen zu Kindern, wie er sie pflege, seien für ihn "die Freude meines Lebens", fügte er hinzu. "Diese Kinder sind unglaublich, und ich bin froh, dass dies ein Film ist, zu dem sie kommen möchten."

Das einstige Traumpaar der frühen 2000er-Jahre fand 2021 nach fast 17 Jahren wieder zueinander. Im Juli 2022 gaben sie sich zunächst bei einer intimen Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Einen Monat später, am 20. August 2022, folgte die große Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden in Georgia. Lopez reichte die Scheidung im Sommer 2024, exakt zwei Jahre nach der Hochzeitsfeier in Georgia ein. Als Trennungsdatum gab sie den 26. April 2024 an, als Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" genannt.

Im Gespräch mit "GQ" hatte Affleck bereits betont, wie unspektakulär, Drama-frei und alltäglich seine Beziehung zu der Sängerin und Schauspielerin in Wahrheit verlaufen sei. Der Star aus Filmen wie "Argo" oder "Gone Girl - Das perfekte Opfer" sagte zu seiner Trennung und Scheidung: "Es gab keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrigen. In Wahrheit kann man es gar nicht richtig zusammenfassen. Man kann nicht einfach sagen: 'So ist es passiert.' Es ist eine Geschichte zweier Menschen, die versucht haben, ihr Leben und ihre Beziehung unter einen Hut zu bekommen, so wie wir es alle normalerweise tun."

"The Accountant 2", in dem Affleck die Hauptrolle spielt, kommt am 24. April in die deutschen Kinos. Der Film ist die Fortsetzung des Thrillers von 2016, in dem er einen Mathematiker mit autistischen Zügen spielte, der als Buchhalter für gefährliche kriminelle Organisationen arbeitet.