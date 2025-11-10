Nach bemerkenswertem Upgrade: Das ist Deutschlands Bahnhof des Jahres 2025

Sauberkeit, Service, Informationsangebot und Komfort - all das spielt eine Rolle, wenn es um den Titel "Bahnhof des Jahres" geht. Bewertet wird, wie gut eine Station die unterschiedlichen Bedürfnisse von Reisenden erfüllt.

Deutschland hat seit einigen Tagen einen neuen Top-Bahnhof. Laut einer zehnköpfigen Jury geht der Titel Bahnhof des Jahres 2025 in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts - an den Magdeburger Hauptbahnhof. Insbesondere kann die Station in den Bereichen Aufenthaltsqualität und Anschlussmobilität punkten, heißt es in einer Mitteilung der Allianz pro Schiene.

Upgrade sorgt für viele Verbesserungen "Magdeburgs Hauptbahnhof hat ein bemerkenswertes Upgrade erhalten", begründet die Jury ihre Entscheidung. "Mit großem Aufwand wurde der traditionsreiche Bahnhof über mehrere Jahre grundlegend umgestaltet." Demzufolge gibt es dank neuer Zugänge "kurze Wege zu Straßenbahn und Bus, frische Farben und grüne Inseln machen den Bahnhof freundlicher und erhöhen die Aufenthaltsqualität". Sowohl Pendler als auch Fernreisende können "jetzt von einem zeitgemäßen Bahnhof mit guter Vernetzung zu den weiterführenden Verkehrsmitteln" profitieren.

Daneben wurde etwa der Kölner Platz mit Grünflächen und Sitzgelegenheiten aufgewertet, aufgrund eines neuen Parkhauses für Fahrräder sei zudem die An- und Abreise mit dem Rad nun ansprechender. Auch eine hohe Aufenthaltsqualität und die Sauberkeit im Bahnhofsgebäude sind Mitgründe für die Entscheidung.

"An mehreren Stellen wurden Grünbereiche geschaffen. Außerdem gibt es diverse Einkaufsmöglichkeiten, darunter einen Discounter, der an allen Wochentagen geöffnet hat, einen Bäcker, einen Zeitschriftenladen und verschiedene gastronomische Angebote, auch mit Produkten aus der Region", erläutert die Jury. Für Kinder steht demnach im Warteraum eine Spielecke zur Verfügung. Reisende finden darüber hinaus Arbeitsflächen und USB-Anschlüsse an den Sitzen.

Auszeichnung wird seit 2004 vergeben

Es ist bereits der vierte Titel dieser Art für einen Bahnhof in Sachsen-Anhalt. Zu den Siegern der vergangenen Jahre gehören unter anderem der Bahnhof Bautzen, der Hauptbahnhof Halle (Saale) oder auch die Bahnhöfe Cottbus und Altötting. Der erste Gewinner war im Jahr 2004 der Hauptbahnhof Hannover.

Somit werden mittlerweile seit mehr als 20 Jahren die besten Bahnhöfe in Deutschland ausgezeichnet. Vertreten in der Jury sind der Verkehrsclub Deutschland, der Fahrgastverband Pro Bahn, der Deutsche Bahnkunden-Verband, der Auto Club Europa, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, der Bundesverband CarSharing sowie die Kooperation Fahrtziel Natur, der Deutsche Tourismusverband und die Geschäftsstelle des Verbands Allianz pro Schiene.