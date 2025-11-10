Nach bemerkenswertem Upgrade: Das ist Deutschlands Bahnhof des Jahres 2025

Sauberkeit, Service, Informationsangebot und Komfort - all das spielt eine Rolle, wenn es um den Titel "Bahnhof des Jahres" geht. Bewertet wird, wie gut eine Station die unterschiedlichen Bedürfnisse von Reisenden erfüllt.
Deutschland hat seit einigen Tagen einen neuen Top-Bahnhof. Laut einer zehnköpfigen Jury geht der Titel Bahnhof des Jahres 2025 in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts - an den Magdeburger Hauptbahnhof. Insbesondere kann die Station in den Bereichen Aufenthaltsqualität und Anschlussmobilität punkten, heißt es in einer Mitteilung der Allianz pro Schiene.