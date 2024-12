Nach Beleidigungen gegen Jürgen Klopp: „Schwerwiegender Verstoß“: Schiri Coote verliert Job

Die offenbar beleidigenden Aussagen über Jürgen Klopp haben Konsequenzen für den 42-Jährigen. Die PGMOL wird in ihrem Statement deutlich.

Die englische Schiedsrichter-Organisation PGMOL hat das Arbeitsverhältnis mit Referee David Coote nach mehreren Vorwürfen mit sofortiger Wirkung beendet. Der 42-Jährige war in den vergangenen Wochen bereits vorläufig suspendiert, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem Coote den deutschen Star-Trainer Jürgen Klopp beleidigt. Auch die Beschuldigung des Drogenmissbrauchs steht im Raum.

„Es wurde festgestellt, dass das Verhalten von David Coote einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Bestimmungen seines Arbeitsvertrags darstellt und seine Position als unhaltbar angesehen wird“, teilte die PGMOL am Montag mit. Der Schiedsrichter besitzt noch das Recht, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Coote gehörte zu den erfahrenen Referees in der Premier League

Coote hatte mit Äußerungen gegen Klopp, ehemaliger Teammanager des FC Liverpool, für Schlagzeilen gesorgt, im November war in den Sozialen Medien ein entsprechendes Video aufgetaucht. Unklar ist nach wie vor, wann das Video aufgenommen wurde und ob es wirklich authentisch ist. Es wird in Verbindung gebracht mit einem Spiel der Liverpooler im Juli 2020 gegen den FC Burnley. Nach dem 1:1 hatte sich Klopp über Coote beschwert. Dieser habe Fouls gegen Spieler der Reds nicht geahndet. Coote bezeichnete Klopp in dem Video unter anderem als „arrogant“ - dies ist allerdings noch eine der harmloseren Aussagen über den Coach.

Zudem hatte das britische Boulevardblatt The Sun ein Video veröffentlicht, das Coote beim Schnupfen eines weißen Pulvers zeigen soll. Infolgedessen hatte auch die Europäische Fußball-Union (UEFA) eine Untersuchung wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Disziplinarordnung eingeleitet.

Coote gehörte zu den erfahrenen Referees in der Premier League, seit 2018 leitete er Spiele der höchsten Klasse.