Thomas Gottschalks Ehefrau Karina hat über den Rückzug des Entertainers nach seiner Krebserkrankung gesprochen: "Er wird tief fallen, aber ich liebe ihn und fange ihn auf."
Am 30. November hat Thomas Gottschalk (75) gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina (63) öffentlich gemacht, dass er an einer schweren Krebserkrankung leidet. Zwei Mal wurde der Entertainer operiert. "Wir sind erleichtert, dass die Wahrheit herausgekommen ist", erklärt das Paar nun der "Bild"-Zeitung. Während die 63-Jährige die Krebserkrankung ihres Mannes gerne schon früher öffentlich gemacht hätte, wollte der Entertainer dies nicht. Nur "ganz wenige Leute" seien eingeweiht gewesen. "Vielleicht eine Handvoll. Mehr nicht." Auch einen Einblick in die Pläne für den Rückzug des Paares offenbarte Gottschalks Ehefrau in dem Gespräch.