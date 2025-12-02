Thomas Gottschalks Ehefrau Karina hat über den Rückzug des Entertainers nach seiner Krebserkrankung gesprochen: "Er wird tief fallen, aber ich liebe ihn und fange ihn auf."

Am 30. November hat Thomas Gottschalk (75) gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina (63) öffentlich gemacht, dass er an einer schweren Krebserkrankung leidet. Zwei Mal wurde der Entertainer operiert. "Wir sind erleichtert, dass die Wahrheit herausgekommen ist", erklärt das Paar nun der "Bild"-Zeitung. Während die 63-Jährige die Krebserkrankung ihres Mannes gerne schon früher öffentlich gemacht hätte, wollte der Entertainer dies nicht. Nur "ganz wenige Leute" seien eingeweiht gewesen. "Vielleicht eine Handvoll. Mehr nicht." Auch einen Einblick in die Pläne für den Rückzug des Paares offenbarte Gottschalks Ehefrau in dem Gespräch.

Erholungszeit geplant Nach einem Umzug in ein neues Haus soll der Rückzug aus der Öffentlichkeit für beide vonstatten gehen. Laut "Bild" will Thomas Gottschalk dann auch seinen Instagram-Account mit rund 153.000 Abonnenten ruhen lassen. Vor zwei Tagen wurde dort zuletzt ein Beitrag von Gottschalks Auftritt bei der Romy-Verleihung veröffentlicht.

Thomas Gottschalk hatte bereits vor einigen Wochen angegeben, sich mit seinem Auftritt am 6. Dezember in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht was passiert" von der Samstagabendunterhaltung zu verabschieden. Damals gab er sein Alter als Begründung an. Der Auftritt wird auch nach Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose wie geplant stattfinden, bestätigte der Sender.

"Thomas muss gesund werden", betont seine Ehefrau hinsichtlich des Rückzugs in dem "Bild"-Interview. "Deswegen wollen wir uns für ein paar Monate eine Erholungsphase gönnen." Gottschalks Ehefrau weiß um die Schwierigkeit des Rückzugs und der schwindenden Aufmerksamkeit für den Entertainer: "Er wird nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne tief fallen, aber ich liebe ihn und fange ihn auf." Erst in zwei Monaten wisse das Paar dann, "ob der Tumor komplett entfernt werden konnte und ob auch nichts gestreut hat".

Zuvor hatte Ehefrau Karina der "Bild"-Zeitung erzählt, dass Gottschalk vor rund vier Monaten "eine schwere, komplizierte Krebsoperation" über sich ergehen lassen musste. Ein "seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht", wurde gefunden. Die Diagnose lautete Epitheloides Angiosarkom - und der Entertainer wurde direkt operiert. Ein Teil der Blase und der Harnleiter mussten entfernt werden. Gottschalk musste ein zweites Mal operiert werden, "weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war als vermutet". Der erste Eingriff dauerte rund sieben Stunden, erzählte sie der Tageszeitung weiter. Diese OP dauerte sechs Stunden. Gottschalk erklärte selbst: "Bei der zweiten OP haben sie mir zum Becken hin noch große Teile des Weichgewebes entfernt. Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv."

Gottschalk nimmt Opiate mit starken Nebenwirkungen. Diesem Umstand sei geschuldet, dass er bei seinen letzten Auftritten bei der Bambi- sowie der Romy-Verleihung mit verwirrten Aussagen für Irritationen sorgte. "Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken", begründete der 75-Jährige.