Nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia und fünf Operationen am Bein meldet sich Lindsey Vonn mit einem emotionalen Statement. Die Ski-Legende spricht offen über den mentalen Kampf, der sie nach der Beinahe-Amputation ihres linken Beins nun mit voller Wucht einholt.
Erst der Körper, jetzt die Seele: Ski-Star Lindsey Vonn (41) durchlebt nach ihrem verheerenden Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo die nächste schwere Phase. Die US-Athletin wandte sich mit bewegenden Worten auf ihrem X-Account an ihre Fans und Follower - und gab dabei einen schmerzhaft ehrlichen Einblick in ihren Gemütszustand.