Nach Bein-Amputation: Herzogin Meghan will ihrem Vater einen Brief ins Krankenhaus schicken

Nach der Notamputation seines Beins versucht Herzogin Meghan weiter, ihren entfremdeten Vater Thomas Markle zu erreichen. Da der 81-Jährige keinen Zugang zu seinem Handy hat, plant sie nun offenbar einen handgeschriebenen Brief an sein Krankenbett auf den Philippinen zu schicken.
Seit fast sieben Jahren herrscht Funkstille zwischen Herzogin Meghan (44) und ihrem Vater Thomas Markle (81). Doch nun könnte ausgerechnet ein medizinischer Notfall die beiden wieder zusammenbringen. Wie "People" berichtet, versucht die Ehefrau von Prinz Harry (41) derzeit angeblich verzweifelt, Kontakt zu ihrem Vater aufzunehmen - nachdem diesem am 3. Dezember das linke Bein unterhalb des Knies amputiert werden musste.