Nach dem schweren Zugunglück im andalusischen Adamuz besuchten Felipe VI. und Letizia von Spanien den Unglücksort. Dort trösteten sie Angehörige der Todesopfer und dankten den Rettungskräften.
König Felipe VI. (57) und Königin Letizia von Spanien (53) haben ihr Versprechen eingelöst: Zwei Tage nach dem verheerenden Zugunglück in Adamuz und unmittelbar nach ihrer Rückkehr vom Begräbnis der Prinzessin Irene von Griechenland (1942-2026) reiste das Paar zur Unfallstelle, um den Opfern und ihren Angehörigen beizustehen.