Nach Bedrohung im Rems-Murr-Kreis: Mann bedroht Frau mit Schraubenzieher – Opfer gesucht

1 Die Polizei hofft, dass die bedrohte Jugendliche sich meldet. Foto: Phillip Weingand

Ein Mann bedroht eine Jugendliche mit einem Schraubenzieher, dann flüchtet er – doch die Polizei fasst ihn. Jetzt fehlt von der jungen Frau jede Spur. Wer kann Hinweise geben?











Link kopiert



Nach einem Vorfall in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nicht nur Zeugen, sondern auch ein mutmaßliches Opfer. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr meldete eine Passantin der Polizei einen Mann, der mit einem vermeintlichen Messer in der Welzheimer Straße unterwegs sei und dort unter anderem eine junge Frau oder Jugendliche im Alter von schätzungsweise 16 Jahren bedroht haben soll. Ein anderer, männlicher Zeuge wurde ebenfalls darauf aufmerksam und schrie den Täter an. Dieser stieg daraufhin in einen Bus ein.