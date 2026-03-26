Der Bau eines Mehrfamilienhauses in Höpfigheim (Kreis Ludwigsburg) ruht wegen Verstößen gegen Vorgaben. Einen neuen Antrag hat die Stadt nun bewilligt – über einen umstrittenen Umweg.
Einen womöglich entscheidenden Etappenerfolg hat der Pleidelsheimer Unternehmer Erwin Paulus nun im Hinblick auf sein Bauvorhaben in Steinheim-Höpfigheim gefeiert. Dort lässt er am Ortsausgang Richtung Mundelsheim ein Mehrfamilienhaus mit Kita errichten. Die Arbeiten ruhen allerdings schon seit dreieinhalb Monaten. Das Landratsamt Ludwigsburg hatte Abweichungen von der Genehmigung moniert und einen Baustopp verfügt. Hoffnung kann Paulus jetzt dadurch schöpfen, dass der Steinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt sein überarbeitetes Gesuch abgesegnet hat.