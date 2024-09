Nach Bauernprotesten: Expertendialog empfiehlt Umbau der EU-Agrarpolitik

1 Landwirte müssen sich an den Klimawandel anpassen, die EU-Agrarpolitik ebenfalls. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa/ZB

Laut, motorisiert und teils mit Gewalt haben Landwirte in der EU protestiert - etwa gegen Umweltauflagen. Nun gibt es bereits vor Amtsantritt einer neuen EU-Kommission Vorschläge für Änderungen.











Brüssel - Mehr Geld für Umwelt, Tierwohl und Landwirte in Not: Ein von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Leben gerufener Expertendialog empfiehlt einen deutlichen Umbau der EU-Agrarpolitik. "Das derzeitige Konzept muss angepasst werden, um aktuellen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden", heißt es in einem Abschlussbericht des sogenannten Strategiedialogs. Mit Hunderten Milliarden Euro ist die EU-Agrarpolitik einer der größten Posten im EU-Haushalt.