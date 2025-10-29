Der Willis/Moore-Clan hält inmitten von Bruce Willis' fortschreitender Erkrankung zusammen. Nun verbrachte Tallulah Willis offenbar eine fröhliche und erfolgreiche Zeit mit ihrer jüngsten Halbschwester Evelyn.
Der demenzkranke Bruce Willis (70) lebt seit einigen Wochen nicht mehr bei seiner Frau Emma (47) und den beiden gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11). Der einstige Actionstar wird nun in einem nahegelegenen Haus rund um die Uhr gepflegt. Sicher keine einfache Situation für die ganze Familie - doch zumindest der jüngste Willis-Spross durfte sich jetzt über etwas Abwechslung freuen.