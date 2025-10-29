Der demenzkranke Bruce Willis (70) lebt seit einigen Wochen nicht mehr bei seiner Frau Emma (47) und den beiden gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11). Der einstige Actionstar wird nun in einem nahegelegenen Haus rund um die Uhr gepflegt. Sicher keine einfache Situation für die ganze Familie - doch zumindest der jüngste Willis-Spross durfte sich jetzt über etwas Abwechslung freuen.

"Energie einer großen Schwester" Denn Evelyn konnte Zeit mit ihrer älteren Halbschwester Tallulah (31) genießen, die aus Willis' erster Ehe mit Demi Moore (62) stammt. Tallulah Willis zeigte sich am Dienstag in einem Instagram-Beitrag ganz als stolze große Schwester. Zu zwei Schnappschüssen vom Basketballplatz schrieb sie nach einem erfolgreichen Match: "Wir haben gewonnen!!! Energie einer großen Schwester, verdammt, ja!! Ich liebe mein Baby @emmahemingwillis." Auf den Fotos strahlen die beiden über das ganze Gesicht und umarmen sich. Während Evelyn ein rotes Basketballtrikot trägt, ist Tallulah in einem roten Sweatshirt und Jeans zu sehen.

Bruce Willis und Demi Moore haben neben Tallulah noch die gemeinsamen Töchter Rumer (37) und Scout (34). Alle drei sollen eine enge Bindung zu ihren zwei jüngeren Halbschwestern haben. Dies zeigte sich auch im Februar 2023, als die Familie bekannt gab, dass bei dem Schauspieler eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Die Patchworkfamilie unterschrieb ihre Erklärung mit "Ladies of Willis/Moore".

Evelyn und Mabel wachsen mit Willis' fortschreitender Erkrankung auf

Besonders für die jüngsten zwei Mädchen dürfte Willis' schwere Erkrankung jedoch eine große Belastung sein. In einem Gespräch mit "Town & Country" im Oktober 2024 sagte Emma Heming Willis, dass sie den Zustand ihres Mannes nicht vor ihren kleinen Töchtern verheimliche. "Ich habe ihnen nie etwas beschönigt. Sie sind mit Bruces fortschreitendem Gesundheitszustand aufgewachsen. Ich versuche nicht, sie davor zu schützen."

Ende August 2025 wurde dann bekannt, dass Bruce Willis inzwischen in einem separaten Haus 24 Stunden am Tag von einem Pflegeteam betreut werde. Heming Willis sagte in der ABC-Sondersendung "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey": "Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bisher treffen musste. Aber ich wusste vor allem, dass Bruce das für unsere Töchter wollen würde. Er würde wollen, dass sie ein Zuhause haben, das besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, nicht auf seine Bedürfnisse."

Dennoch würden seine jüngsten Töchter ihn oft besuchen. "Wenn wir zu Besuch kommen, sind wir entweder draußen oder schauen einen Film. Es geht einfach darum, da zu sein und mit Bruce in Kontakt zu sein."