Nach Bar-Schlägerei: Ugly Betty-Star Eric Mabius wurde festgenommen

Eric Mabius (53) wurde wegen mutmaßlicher Körperverletzung in Polizeigewahrsam genommen. Der unter anderem aus der Serie "Ugly Betty" bekannte Schauspieler wurde am Donnerstag in einer Bar im Nassau County, Florida festgenommen. Das berichtet unter anderem das US-Klatschmagazin "TMZ" unter Berufung auf den Polizeibericht. "TMZ" zeigt auch das Polizeifoto von Mabius, auf dem der Darsteller mit einem blauen Auge zu sehen ist. Eric Mabius muss demnach nun mit einer Anklage wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt rechnen.