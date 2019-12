6 Die Polizei sucht im Rems-Murr-Kreis nach einem Bankräuber. Foto: StZN/Weingand

Ein Bankräuber hat am Montag in Backnang eine fünfstellige Summe erbeutet. Die Polizei fahndete bislang erfolglos – jetzt hat sie mehrere Fahndungsbilder veröffentlicht und hofft auf Hinweise.

Backnang - Nach dem Banküberfall auf eine Filiale der Kreissparkasse in Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei Fahndungsfotos herausgegeben. Sie zeigen den Unbekannten, der am Montagnachmittag Bankangestellte mit einer Pistole bedroht hatte und mit einer fünfstelligen Bargeldsumme geflohen war. Aus rechtlichen Gründen sind die Fotos in unserer Bildergalerie zu sehen.

In der Grabenstraße in Backnang verliert sich die Spur des Bankräubers

Der Mann wird beschrieben als zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, darunter ein Kapuzen-T-Shirt, eine Baseballkappe mit blauem Schild und eine Sonnenbrille. Der Räuber hatte einen grau melierten, ungepflegten Dreitagebart.

Nach dem Überfall in der Straße Am Obstmarkt, der sich um 14.14 Uhr ereignete, verließ der Mann die Bank und flüchtete zu Fuß durch die Grabenstraße in Richtung der Murr. Dort verliert sich seine Spur – der Polizei gelang es am Montag auch mit zahlreichen Beamten und einem Hubschrauber nicht, den Täter zu fassen. Wer glaubt, den Räuber auf den Fahndungsfotos zu erkennen, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 51/95 00 zu melden.