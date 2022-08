1 Der Junge, der vergangene Woche in Holzgerlingen leblos im Becken entdeckt wurde, ist tot. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Christoph Hardt

Der Sechsjährige, der am Mittwoch vergangene Woche leblos aus einem Becken im Holzgerlinger Freibad gezogen wurde, ist im Krankenhaus verstorben.















Der sechsjährige Junge, der nach einem Badeunfall im Holzgerlinger Freibad am Mittwochnachmittag vergangener Woche leblos aus einem Becken gezogen wurde, ist verstorben. Das gab die Polizei am Montagvormittag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Sechsjährige wurde am Mittwoch noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht und befand sich in den vergangenen Tagen in sehr kritischem Zustand. Wie genau es zu dem Badeunfall mit tödlicher Folge gekommen ist, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Unglückshergang geben können, können sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 melden.