Nach Bad im Eisbach in München: Von vermisstem Stuttgarter Studenten fehlt weiterhin jede Spur

Seit Samstagnachmittag wird ein 26-jähriger Student aus Stuttgart vermisst, der zuvor im Eisbach in München ins Wasser ging. Seither fehlt von dem jungen Mann jede Spur.











Die Polizei sucht weiterhin nach einem Mann aus Stuttgart, der am vergangenen Samstagnachmittag nach einem Bad im Eisbach in München verschwand. Seither fehlt von dem 26-jährigen Studenten jede Spur. Auch am Mittwoch konnte die Polizei nichts Neues zum Fall berichten – der Mann gilt weiterhin als vermisst. Die Ermittlungen, die vom Kommissariat 14 übernommen wurden, laufen derweil weiter.