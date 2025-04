Nach Bachelorette-Aus: Luna Schweiger plant ihre eigene Datingshow

"Kampf der Realitystars" Diese Promis könnten für Zoff sorgen

Auch ohne die ganz großen Namen des Trash-TV: Diese Promis könnten in Staffel sechs von "Kampf der Realitystars" für Stunk sorgen. Von Can Kaplan vs. Daymian Weiß bis zu einem drohenden Generationenkonflikt um Stephen Dürr.