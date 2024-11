Nach Babypause: Chryssanthi Kavazi kündigt GZSZ-Comeback an

1 Chryssanthi Kavazi wurde im April zum zweiten Mal Mutter. Foto: IMAGO/Eventpress

Fans müssen sich noch einige Zeit gedulden, bis Chryssanthi Kavazi wieder zu "GZSZ" zurückkehrt. Nun hat die Schauspielerin einen ungefähren Zeitraum für ihr Comeback nach der Babypause angekündigt.











Nach der Geburt ihrer Tochter im April ist Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35) derzeit noch in der Babypause - und die will sie auch so lange wie möglich genießen, wie sie zuvor ankündigte. Ein Comeback zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist aber fest geplant und soll auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, wie die Laura-Darstellerin nun preisgegeben hat. Gegenüber RTL verriet sie nun, wann Fans der Serie sie wieder auf dem Bildschirm sehen können.