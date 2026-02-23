Nach Award-Schlappe: Kylie Jenner muntert Timothée Chalamet bei den BAFTAs auf

Elfmal war "Marty Supreme" nominiert, konnte am Ende jedoch keinen BAFTA abräumen. Timothée Chalamet musste sich in der Kategorie bester Hauptdarsteller dem Briten Robert Aramayo geschlagen geben. Immerhin glänzte aber Kylie Jenner an seiner Seite.

Timothée Chalamet (30) ist bei den BAFTAs in London leer ausgegangen, konnte sich aber über die Begleitung seiner Partnerin Kylie Jenner (28) freuen. Die beiden erschienen einmal mehr im Partnerlook - und sehr innig. Erst zeigten sie sich vertraut in der Royal Festival Hall, anschließend bei einem BAFTA-Dinner.

Robert Aramayo sticht Timothée Chalamet aus Auf dem roten Teppich mussten Fans und Fotografen zunächst jedoch auf einen Pärchenauftritt verzichten - die Beauty-Unternehmerin ging direkt in die Location hinein, um ihren Platz im Publikum einzunehmen. Chalamet posierte alleine vor den Kameras. Der "Marty Supreme"-Schauspieler wurde nach seinen vorherigen Triumphen bei den Critics Choice Awards und den Golden Globes im vergangenen Monat als Favorit für den BAFTA, quasi den britischen Oscar, als bester Schauspieler gehandelt. Seine Siegesserie endete jedoch, als der Name des aufstrebenden Robert Aramayo (33) aufgerufen wurde. Für seine Rolle im Drama "I Swear" gelang dem Briten ein überraschender Sieg. Er stach sowohl Chalamet als auch Leonardo DiCaprio (51) aus - eine Schlappe für die US-Stars kurz vor den wichtigen Oscars in L.A.

Anschließend munterte Jenner ihren Freund auf, begleitete ihn noch zum Dinner, wo das Paar Arm in Arm am Tisch strahlte. Die Gründerin von Khy trug ein schwarzes Vintage-Samtkleid von Thierry Mugler, das mit farbigen Juwelen am Oberteil verziert war. Schmuck von Moussaieff rundete ihr Outfit ab. Chalamet erschien in einem maßgeschneiderten, ebenfalls schwarzen Outfit von Sarah Burton (Givenchy). Es bestand aus einem zweireihigen Smokingjackett, einer Bundfaltenhose, einem Seidenhemd und einer Fliege.

Ikonische Pärchenauftritte

Das Paar sorgt mit seinen Partnerlooks immer wieder für Aufsehen. Zur Premiere von "Marty Supreme" im Dezember in Los Angeles trugen die beiden orangefarbene Leder-Chrome-Hearts-Looks. Die kultigen Outfits waren eine Hommage an die farbigen Tischtennisbälle aus dem Film. Timothée Chalamet trug sogar einen passenden Lederschlägerhalter.

Bei den Golden Globes im Januar erschien Kylie Jenner dann in einem goldenen Kleid von Ashi Studio, kombiniert mit mehr als 100 Karat Diamanten von Lorraine Schwartz. Er kombinierte dazu einen schwarzen Samtanzug von Chrome Hearts und Timberlands mit einer Cartier-Halskette. Für die Critics Choice Awards wählte sie ein schwarzes Versace-Metallnetzkleid mit transparenten Spitzeneinsätzen; ihr Partner entschied sich für einen zweireihigen Nadelstreifenanzug von Givenchy und eine Krawatte mit Blumenmuster.