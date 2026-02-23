Nach Award-Schlappe: Kylie Jenner muntert Timothée Chalamet bei den BAFTAs auf

Elfmal war "Marty Supreme" nominiert, konnte am Ende jedoch keinen BAFTA abräumen. Timothée Chalamet musste sich in der Kategorie bester Hauptdarsteller dem Briten Robert Aramayo geschlagen geben. Immerhin glänzte aber Kylie Jenner an seiner Seite.
Timothée Chalamet (30) ist bei den BAFTAs in London leer ausgegangen, konnte sich aber über die Begleitung seiner Partnerin Kylie Jenner (28) freuen. Die beiden erschienen einmal mehr im Partnerlook - und sehr innig. Erst zeigten sie sich vertraut in der Royal Festival Hall, anschließend bei einem BAFTA-Dinner.