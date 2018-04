Nach Autodiebstahl in Ludwigsburg 29-Jähriger auf dem Weg nach Tschechien festgenommen

Von red 23. April 2018 - 11:09 Uhr

Mit einem gestohlenen Mercedes Viano (Symbolfoto) ist der 29-Jährige von der Polizei gestoppt worden. Foto: Daimler

Ein in Ludwigsburg als gestohlen gemeldeter Mercedes Viano ist von der Polizei auf dem Weg nach Tschechien gestoppt worden. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit weiteren Autodiebstählen im Kreis Ludwigsburg.

Ludwigsburg - Ein mutmaßlicher Autodieb ist der Polizei am Donnerstagmorgen nahe der tschechischen Grenze ins Netz gegangen. Ein 29-Jähriger war dort mit einem seit einigen Stunden in Ludwigsburg als gestohlen gemeldeten Mercedes Viano unterwegs. Das Auto hat noch einen Wert von etwa 25.000 Euro. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

In der Nacht zum Donnerstag war das Auto laut Polizei von einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße gestohlen worden. Die Besitzer meldeten den Diebstahl am frühen Morgen der Polizei, die die Daten des Wagens in das polizeiliche Fahndungssystem übernahm. Gegen 10.30 Uhr fiel der Mercedes dann Beamten auf der B6 in Fahrtrichtung Tschechien auf und wurde gestoppt. Der 29-jährige Fahrer gab an, lediglich als Kurier mit dem Viano unterwegs gewesen zu sein.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 07141/18-9 um Hinweise. Insbesondere werden auch Zeugen gesucht, die im Vorfeld des Diebstahls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit weiteren Autodiebstählen in der Nacht vom 11. auf den 12. April in Pleidelsheim und vom 12. auf 13. April in Ingersheim – beide im Kreis Ludwigsburg.