In seiner Autobiografie "Hjärtslag" gibt Björn Borg Einblicke in sein Leben mit Alkohol und Drogen nach der glorreichen Tenniskarriere. Nun wird das Buch verfilmt. Und der Regisseur verspricht ein Eintauchen "kopfüber in die Tiefe".
Erst im September dieses Jahres hat Björn Borg (69) seine Autobiografie "Hjärtslag" (Herzschlag) veröffentlicht - und schon gibt es Pläne einer TV-Adaption. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, hat sich die Indie-Produktionsfirma Banijay Entertainment die Rechte an dem Buch gesichert. Ob es sich um einen Film oder um eine Serie handelt, ist noch nicht bekannt.