Aufregung in Großbritannien: Angeblich möchte König Charles III. die nach dem Auszug von Andrew leerstehende Royal Lodge an Prinz Harry und Herzogin Meghan geben - und damit die Hand zur Versöhnung reichen.
Seit 2020 leben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) fernab der Royal Family in Kalifornien. Erhalten sie nun etwa wieder ein Domizil in Großbritannien? Angeblich plant König Charles III. (77) einen besonderen Coup: Laut dem Royal-Kolumnisten Rub Shuter möchte er seinem jüngeren Sohn und seiner Schwiegertochter die Royal Lodge anbieten.