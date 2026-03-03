Aufregung in Großbritannien: Angeblich möchte König Charles III. die nach dem Auszug von Andrew leerstehende Royal Lodge an Prinz Harry und Herzogin Meghan geben - und damit die Hand zur Versöhnung reichen.

Seit 2020 leben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) fernab der Royal Family in Kalifornien. Erhalten sie nun etwa wieder ein Domizil in Großbritannien? Angeblich plant König Charles III. (77) einen besonderen Coup: Laut dem Royal-Kolumnisten Rub Shuter möchte er seinem jüngeren Sohn und seiner Schwiegertochter die Royal Lodge anbieten.

"Das wäre das ultimative Friedensangebot" Diese musste Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor gerade im Zuge des Epstein-Skandals aufgeben. Der ehemalige Prinz, der alle Titel verloren hat, wohnte mehr als 20 Jahre lang in dem 30-Zimmer-Anwesen in Windsor. Angeblich sieht der König nun eine Chance für den Familienfrieden. Shuter zitierte einen Insider mit den Worten: "Das wäre das ultimative Friedensangebot. Charles wünscht sich Einigkeit. Harry ein bedeutendes Anwesen in Windsor anzubieten, wäre ein starkes Signal, dass die Tür noch offen steht."

Der König sei fest entschlossen, die Vergangenheit ruhen zu lassen und den Kontakt zu Harry und Meghan zu verbessern. "Es geht darum, die Familie nah beieinander zu halten - sowohl geografisch als auch emotional", heißt es laut einem Insider, der allerdings auch ergänzte: "Ob sie annehmen, ist eine andere Frage." Denn vor allem Meghan soll keinerlei Interesse daran haben, zurück nach Großbritannien und die Nähe der Royal Family zurückzukehren.

Royal Lodge wäre "schwere Bürde"

Und selbst wenn, scheint es fraglich, ob das Paar mit seinen zwei Kindern ausgerechnet diese Immobilie beziehen wollen würde. "Die Außenwirkung ist heikel", warnte bereits ein anderer Insider. "Wenn Harry und Meghan in Andrews altes Haus ziehen, werden sie mit einem Anwesen in Verbindung gebracht, das zum Synonym für Skandale geworden ist. Das ist eine schwere Bürde."

Wie "Daily Mail" im Januar berichtete, konnte sich Harry aber bereits über ein anderes Angebot seines Vaters freuen: Charles will ihm angeblich eine Unterkunft in seinem Landsitz Highgrove House gewähren, wenn der Prinz wegen der Invictus Games 2027 in Birmingham anreist.