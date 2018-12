Nach Ausspähung in Stuttgart Ministerium sieht keine Hinweise auf Gefährdung der Flughäfen

Von red/dpa/lsw 20. Dezember 2018 - 17:30 Uhr

Die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen im Südwesten wurden verschärft. Foto: SDMG

Nach dem Vorfall am Stuttgarter Flughafen mit potenziellem Terrorhintergrund versucht das Innenministerium zu beruhigen. Der Flugbetrieb gehe ohne Einschränkungen weiter, sagt ein Sprecher.

Stuttgart - Nach Ausspähversuchen am Stuttgarter Flughafen hat das Innenministerium keine Erkenntnisse zu einer konkreten Gefährdung der Airports in Baden-Württemberg. Das teilte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Sicherheitsbehörden hätten in den letzten Tagen verschiedene Hinweise erhalten. Innenminister Thomas Strobl äußerte sich trotz mehrfacher Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht persönlich. Der Sprecher sagt weiter: „Uns ist es wichtig deutlich zu machen, dass wir bisher keinerlei Einschränkungen in der Fluggastabfertigung haben.“

In enger Zusammenarbeit mit den Flughafenbetreibern, der Bundespolizei und anderen Sicherheitsbehörden wolle man mit den getroffenen Maßnahmen für alle über Weihnachten reisenden Personen ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Wegen eines mutmaßlichen terroristischen Hintergrund waren die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Mindestens einer der Verdächtigen ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als islamistischer Gefährder eingestuft. Nach Hinweisen französischer Behörden wurden bereits am Mittwochabend in Stuttgart sowie dann auch an anderen Flughäfen im Südwesten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.