Nach dem 6:0 beim 1. FC Nürnberg Der VfB Stuttgart jubelt, will aber noch nicht feiern

Eine kleine Kabinenparty gab es, die große Aufstiegsfeier des VfB Stuttgart soll aber erst in der kommenden Woche steigen. So will es der Sportdirektor Sven Mislintat – der sein Ziel aber auch so gut wie erreicht hat.