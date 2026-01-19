Vor fast fünf Jahren gingen Ashton Kutcher und Mila Kunis mit ihrer Aussage viral, sich und ihre Kinder nur gelegentlich mit Seife zu waschen. Nun stellte Kutcher klar, dass er doch regelmäßig duscht.
Ashton Kutcher (47) duscht doch regelmäßig. Nachdem er und Gattin Mila Kunis (42) vor fast fünf Jahren mit ihren spärlichen Waschgewohnheiten viral gegangen sind, stellte der Schauspieler die Sache klar. "Ich dusche, ich gehe ins Fitnessstudio, ich dusche", sagte Kutcher zu "People". Das Magazin hatte ihn bei einem Interview zu seiner neuen Serie "The Beauty" auf die alten Schlagzeilen angesprochen. "Ich kann bestätigen, dass mein Kumpel duscht", sprang Kutcher sein "The Beauty"-Co-Star Anthony Ramos (34) gegenüber "People" zur Seite.