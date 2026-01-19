Vor fast fünf Jahren gingen Ashton Kutcher und Mila Kunis mit ihrer Aussage viral, sich und ihre Kinder nur gelegentlich mit Seife zu waschen. Nun stellte Kutcher klar, dass er doch regelmäßig duscht.

Ashton Kutcher (47) duscht doch regelmäßig. Nachdem er und Gattin Mila Kunis (42) vor fast fünf Jahren mit ihren spärlichen Waschgewohnheiten viral gegangen sind, stellte der Schauspieler die Sache klar. "Ich dusche, ich gehe ins Fitnessstudio, ich dusche", sagte Kutcher zu "People". Das Magazin hatte ihn bei einem Interview zu seiner neuen Serie "The Beauty" auf die alten Schlagzeilen angesprochen. "Ich kann bestätigen, dass mein Kumpel duscht", sprang Kutcher sein "The Beauty"-Co-Star Anthony Ramos (34) gegenüber "People" zur Seite.

"Das Verrückteste, was es je gab": Ashton Kutcher über Dusch-Debatte Der Hintergrund der Debatte, die Ashton Kutcher gegenüber "People" als "das Verrückteste, was es je gab" bezeichnete: Im Sommer 2021 waren er und Mila Kunis Gäste im Podcast "Armchair Expert".

Im Gespräch mit den Moderatoren Dax Shepard (51) und Monica Padman (38) verrieten sie, dass sie ihre gemeinsamen Kinder nicht jeden Tag mit Seife waschen. "Wenn man den Dreck auf ihnen sehen kann, machen wir sie sauber. Andernfalls macht es keinen Sinn", sagte Kutcher. Mit Mila Kunis hat er die 2014 geborene Tochter Wyatt und den 2016 zur Welt gekommenen Sohn Dimitri.

"Ich wasche mir täglich die Achseln und den Schritt und sonst nichts"

Auch er selbst verzichte auf tägliche Ganzkörperreinigung, erzählte er in dem Podcast. "Ich wasche mir täglich die Achseln und den Schritt und sonst nichts", gestand er. Außerdem schütte er sich nach dem Training Wasser ins Gesicht.

Die in der Ukraine aufgewachsene Mila Kunis berichtete derweil, dass ihr als Kind kein warmes Wasser zur Verfügung stand. Deshalb habe sie nur selten geduscht. Diese Gewohnheit führte sie als Erwachsene fort und übertrug sie auf ihre Kinder. Immerhin wasche sie zweimal täglich ihr Gesicht, sagte sie im Podcast.

Die Kommentare gingen viral und begleiteten die Stars. Ashton Kutcher wurde etwa in einem Stadion mit "Nimm eine Dusche"-Sprechchören begrüßt. Schauspielkollegen mischten sich in die Diskussion ein. Während Jake Gyllenhaal sich ebenfalls als Gelegenheitsduscher outete, verriet Dwayne Johnson, dass er dreimal täglich unter die Brause gehe.